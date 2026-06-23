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El estado del tiempo hoy 23 de junio de 2026, nos indica que se espera nubosidad en gran parte del país en las primeras horas de la mañana. Se esperan chubascos al sur de Venezuela en los estados Bolívar y Amazonas.

Venezuela amanece con nubosidad fragmentada y algunas zonas pocas nubladas en gran parte de su extensión; sin embargo, en áreas de nuestra Guayana, Esequiba, Bolívar, Amazonas, Monagas, sureste de Anzoátegui.

Como en el sur de Apure, Mérida, Táchira y sur de Zulia, se observan mantos nubosos productores de precipitaciones de intensidad variable.

Situación General, Se prevé cielo con nubosidad parcial y algunas zonas con poca nubosidad en buena parte del país; asimismo, se estiman núcleos convectivos acompañados de lluvias o chubascos, descargas eléctricas, en partes de nuestra Guayana Esequiba.

Delta Amacuro; al igual que, lluvias o lloviznas en zonas al este de Monagas, Bolívar, Amazonas, oeste de Apure/Barinas y Zulia. No se descartan precipitaciones dispersas en zonas de los altos Mirandinos.

Estado del tiempo hoy 23 de junio de 2026 en Venezuela

Las altas temperaturas estarán entre 37 grados para hoy, en varias zonas, en un horario comprendido que va desde las nueve de la mañana y seis de la tarde. No se descartan lluvias en algunas zonas del país, específicamente en la región central.

Solo en el estado Mérida, se esperan horas de la madrugada y en sus zonas montañosas un clima de ocho grados. Mientras se esperan temperaturas frescas en las zonas de montaña de la región andina y centro del país.

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