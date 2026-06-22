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La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, Sudeban anuncia Feriado Bancario Nacional para esta semana. El próximo miércoles 24 de junio de 2026 será feriado indicó la Sudeban en sus redes sociales.

No habrá atención bancaria en el país, solo en los canales electrónicos, donde se podrá hacer consultas además de transferencias. El día jueves 25 de junio de 2026 las agencias bancarias trabajaran con total normalidad.

Sudeban anuncia Feriado Bancario Nacional

La semana que viene será lunes bancario, el 29 de junio, adelantó la Sudeban, correspondiente a la celebración religiosa del Día de San Pedro y San Pablo. Dijo en sus redes sociales.

Durante este día, las agencias y taquillas de la banca pública y privada en todo el país no prestarán servicio presencial. Sin embargo, el sistema financiero mantendrá operativos sus canales electrónicos.

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