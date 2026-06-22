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El parquero de una discoteca murió en accidente en la ARC tramo Aragua, Jesús Yubeiker Méndez Hernán de 33 años trabajaba en Caracas un local nocturno. Al terminar la jornada decidió venir hasta San Francisco de Asís en Aragua, municipio Zamora

Méndez estaba acostumbrado a venir al estado Aragua para estar con su familia, luego de la jornada laboral. Al sitio llegaron autoridades viales para investigar las causas del choque con la defensa en la arteria vial.

Luego de realizar algunas diligencias estaba circulando por la Autopista, cuando a la altura de la Encrucijada chocó contra una de las defensas. Esto provocó un incendio en el vehículo, las personas que transitaban por el lugar lograron extraerlo del mismo.

Parquero de una discoteca murió en accidente en la ARC

Méndez no murió a causa de las llamas, tenía una herida provocada por la misma defensa. Es por ello que fue llevado de emergencia hasta el Hospital de Cagua, José María Vargas donde falleció cuando era atendido.

El hombre era muy querido en San Francisco de Asís en Aragua, dejó dos niños en orfandad. El accidente se suma a los ocurridos en el país en materia vial.

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