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Accidente de moto frente a la Maternidad del sur dejó un lesionado

By Redacción Carabobo
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La moto color negro, placas AF7J62F quedó en la acera
Foto: Cmanrique Noticias.

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Redacción Carabobo
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Hoy lunes 22 de junio en horas de la mañana reportaron un accidente de moto frente a la Maternidad del Sur en Valencia, en la zona de la Plaza de Toros. Autoridades viales de la capital carabobeña estuvieron en el lugar.

Se pudo conocer que un motorizado perdió el control del vehículo de dos ruedas cayendo al canal donde sufrió severas lesiones. Enseguida las personas dieron la novedad a los cuerpos de emergencia, quienes trasladaron al sujeto a un centro de salud.

La moto color negro, placas AF7J62F quedó en la acera mientras que el conductor quedó en el canal. Enseguida fue auxiliado por los paramédicos. El hecho vial se suma a los ocurridos en nuestra entidad.

Hasta ahora las autoridades investigan las causas que provocaron el accidente. El joven que iba conduciendo la moto fue extraído del canal que se encuentra al lado de la vía frente a la Maternidad del Sur.

Accidente de moto frente a la Maternidad del Sur dejó un lesionado

Paramédicos del sistema de emergencia del estado Carabobo, 0800 Bigote se encargaron de llevar al sujeto a los médicos para que sea evaluado. Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a los conductores, para que transiten con mucha prudencia y responsabilidad.

No ingieras bebidas alcohólicas a la hora de conducir, circular a una velocidad moderada. Además de cumplir con las normativas oficiales dadas desde el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Manejar es una gran responsabilidad.

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