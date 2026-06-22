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¡Atentos!, Bono de 120 dólares en Patria es esperado por este sector

By Danny Valdiviezo
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Irregularidades en Patria

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Danny Valdiviezo
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Un bono de 120 dólares en Patria en junio 2026 es esperado por los sectores de nómina especial del ejecutivo nacional. Los trabajadores estarían recibiendo un monto probable de 69.840 bolívares.

Hay que resaltar que esta bonificación se suma a las ayudas económicas que entrega el Gobierno nacional mediante la Plataforma de Patria. Al sector trabajador de empresas básicas del ejecutivo.

El mismo es para el sector Educación: Docentes activos del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) y participantes del Programa Nacional de Formación.

Bono de 120 dólares en Patria

Instituciones estratégicas: Trabajadores de sectores clave como la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el sector eléctrico (Corpoelec), y organismos de seguridad. Entre otros sectores.

Salud: Personal sanitario activo en hospitales y centros asistenciales priorizados.

Consideraciones importantes: los montos no son fijos para todos los trabajadores; varían considerablemente dependiendo del cargo, el nivel de estudio, los años de servicio y el organismo empleador.

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