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La Copa del Mundo FIFA 2026 sigue su curso en la fase de grupos, se ha desarrollado muy bien en los tres países. Como lo son México, Estados Unidos y Canadá, desde la una de la tarde hora de Venezuela se estarán desarrollando los encuentros.

Argentina saldrá a buscar los tres puntos, ante Austria, a la una de la tarde será este juego del Grupo J. El mismo se va a desarrollar en el gramado de Dallas en Texas, veremos cómo estará Lionel Messi y la selección gaucha.

A las cinco de la tarde de hoy lunes 22 de junio se estará desarrollando el segundo encuentro, entre la selección de Francia e Irak. Los franceses saldrán a sumar tres, y Kylian Mbappé buscará más goles en el Mundial.

Juegos para hoy lunes en la Copa del Mundo FIFA 2026

En horas de la noche, el fútbol vistoso de Noruega se verá ante la rapidez de Senegal. Un choque donde se espera grandes emociones y donde se verá quienes de los dos ganará en el Grupo I.

El último encuentro de la noche, será a las once de la noche hora de Venezuela, entre las selecciones de Jordania y Argelia en el Grupo J.

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