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Funvisis reportó sismos en estas zonas hoy lunes

By Danny Valdiviezo
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Funvisis reportó sismos en estas zonas hoy lunes

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Funvisis reportó sismos hoy lunes 22 de junio de 2026 en varias zonas del país en horas de la madrugada. En el estado Zulia como en Trujillo y Sucre, dijo la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas.

El primer movimiento telúrico fue reportado a las 3:04 de la madrugada, con una magnitud de 2.5 en la Escala de Richter. Con una profundidad de cinco kilómetros y una ubicación de 36 kilómetros al sureste de Bachaquero en el Zulia.

Cuatro minutos después en Bachaquero hubo otro temblor, también de 2.5 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de cinco kilómetros y un epicentro de 36 kilómetros al sureste de Bachaquero.

Funvisis reportó sismos en estas zonas hoy lunes

A las 3:43 de la madrugada en Isnotú, estado Trujillo, Funvisis reportó un sismo de 2.5 grados en la Escala de Richter. Con una profundidad de 4.7 kilómetros y una ubicación de 41 kilómetros al norte de Isnotú.

Luego a las 5:47 de la mañana de hoy lunes, Funvisis reportó un sismo al oriente del país, en Macuro, estado Sucre. Con una profundidad de 3.0 grados en la Escala de Richter y una profundidad de 95.4 kilómetros y una ubicación de 11 kilómetros al noroeste de Macuro.

Importante acotar que no se reportaron daños en viviendas como en estructuras o vialidad de estas zonas del país.

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