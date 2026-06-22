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En horas de la mañana de ayer domingo 21 de junio de 2026, el choque de una buseta y una moto dejó un fallecido y una lesionada, en el sur de Valencia. Específicamente en el barrio Bella Vista.

Cerca de las once de la mañana en la calle Jacinto Lara de Bella Vista ocurrió el fatal hecho. El conductor de la buseta perteneciente a la línea Unión Bella Vista perdió el control de la misma. Una buseta Andina año 1990.

Choque de buseta y una moto deja un fallecido y una lesionada al sur de Valencia

Esto hizo que colisionara de frente contra una moto Bera color negro, la cual terminó de impactar contra una pared. Enseguida el hecho fue reportado a los números de emergencia de la Gran Valencia.

Al momento del siniestro, el colectivo trasladaba a varios pasajeros; hasta el momento se desconoce si alguno de ellos resultó con lesiones de gravedad. En el sitio del suceso perdió la vida de manera trágica el conductor de la motocicleta.

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