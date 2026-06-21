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Una colisión en Los Samanes en Valencia dejó una persona fallecida y una lesionada. El hecho ocurrió en la madrugada de hoy 21 de junio de 2026, a la 1:35 de la madrugada en la vía de servicio adyacente a la Autopista Sur.

Las dos personas iban en una motocicleta cuando perdieron el control chocando contra un objeto fijo. Cayendo luego a un canal de aguas pluviales. Al lugar llegaron autoridades viales del estado Carabobo.

El fallecido quedó identificado como César Restrepo, mientras que la persona lesionada fue identificada como Gustavo Mora. Mora fue llevada de inmediato a un centro de salud de la ciudad de Valencia.

Colisión en Los Samanes en Valencia dejó un fallecido y un lesionado

Al lugar del siniestro se presentaron de manera inmediata comisiones de los cuerpos de seguridad y salvamento para las labores de rescate, atención médica y resguardo de la escena: Grupo de Rescate G.A.R.E. Policía Nacional Bolivariana (CPNB). Policía de Carabobo. 0800Bigote.

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