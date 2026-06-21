Lo más vistoPortadaSucesos

Colisión en Los Samanes en Valencia dejó un fallecido y un lesionado

By Danny Valdiviezo
0
219
Colisión en Los Samanes en Valencia
La moto y el cuerpo din vida quedaron en el canal de aguas pluviales. Foto: Jacinto Oliveros.

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Una colisión en Los Samanes en Valencia dejó una persona fallecida y una lesionada. El hecho ocurrió en la madrugada de hoy 21 de junio de 2026, a la 1:35 de la madrugada en la vía de servicio adyacente a la Autopista Sur.

Las dos personas iban en una motocicleta cuando perdieron el control chocando contra un objeto fijo. Cayendo luego a un canal de aguas pluviales. Al lugar llegaron autoridades viales del estado Carabobo.

El fallecido quedó identificado como César Restrepo, mientras que la persona lesionada fue identificada como Gustavo Mora. Mora fue llevada de inmediato a un centro de salud de la ciudad de Valencia.

Colisión en Los Samanes en Valencia dejó un fallecido y un lesionado

Al lugar del siniestro se presentaron de manera inmediata comisiones de los cuerpos de seguridad y salvamento para las labores de rescate, atención médica y resguardo de la escena: Grupo de Rescate G.A.R.E. Policía Nacional Bolivariana (CPNB). Policía de Carabobo. 0800Bigote.

Desde #N24Carabobo hacemos el llamado a la responsabilidad como la prudencia a la hora de estar manejando. Circula a una velocidad moderada, además de cumplir los lineamientos dados por el INTT.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Rescatadas dos jóvenes de una presunta red de trata de personas en Anzoátegui

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceJacinto Oliveros/@jacin44
Artículo anterior
Bélgica e Irán terminaron en empate con trabajo para los arqueros
Artículo siguiente
INTT inicia mañana operativos especiales en estos estados
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes