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Fueron rescatadas dos jóvenes de una presunta red de trata de personas en Anzoátegui. El procedimiento lo dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales, ayer sábado 20 de junio de 2026.

Comisiones de la Delegación Municipal Barcelona, tras un procedimiento de rastreo telefónico y por redes sociales, lograron el rescate efectivo de dos jóvenes de 16 años de edad. En la parroquia El Carmen, municipio Simón Bolívar, estado Anzoátegui.

Donde también se realizó la detención de dos personas. Tras notificación por parte de funcionarios de la División de Investigaciones Contra la Trata de Personas; sobre la captación a través de redes sociales y traslado de dos menores de 16 años de edad, hacia la Isla de Trinidad y Tobago.

Se continuaron las investigaciones, que permitió tu rescate efectivo, en la Carretera Nacional Troncal 09, Tramo Clarines – Píritu, sector La Mascota, estado Anzoátegui; cuando las trasladaban a bordo de un Chevrolet Blazer.

Rescatadas dos jóvenes de una presunta red de trata de personas

Al momento del rescate, se logró la detención de Carlos Julio Rengel Veliz (42) y, un joven de 17 años, quienes tenían como destino la ciudad de Tucupita, estado Delta Amacuro. Donde, las abordarían en un vehículo fluvial para su traslado hacia la Isla de Trinidad y Tobago.

Con fines de explotación Sexual; cabe señalar que, por estos hechos, quedan por detener otro grupo de personas, quienes operan a través de las redes sociales. Ubicando niñas y jóvenes bajo falsas promesas laborales en la referida isla y al tenerlas en su poder.

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