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Piloto italiano de Moto GP sancionado por agresión en la pista (VIDEO)

By Danny Valdiviezo
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Piloto italiano de Moto GP

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Danny Valdiviezo
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El piloto italiano de Moto GP Marco Bezzecchi será sancionado por el acto de agresión que ejecutó en el autódromo de Brno. Bezzechi cayó en el área de seguridad y fue corriendo por la moto, mientras el comisario de pista intentaba levantar la moto.

En el trazado de República Checa no podrá disputar el gran premio este domingo al quedar suspendido por lo ocurrido. La comisión horas después dio a conocer la sanción, la cual pudiera ser ampliada esta semana.

 

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Fue cuando el piloto agredió dos veces en el rostro al comisario, el comisario en una actitud profesional intentaba levantar la moto y no dio respuesta a la agresión del violento piloto. El video del italiano se hizo viral.

Piloto italiano de Moto GP por agresión en la pista

Están pidiendo una sanción fuerte por la actitud tomada por Bezzecchi por la agresión que hizo al comisario. Se espera que el caso sea estudiado por la comisión de disciplina del campeonato mundial de Moto GP.

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