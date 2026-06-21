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Falso funcionario policial fue detenido por presunta estafa en Carabobo

By Redacción Carabobo
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Falso funcionario policial fue detenido por estafa en Carabobo - solicitado por estafa Valencia

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El comisario general del CICPC, Douglas Rico informó sobre un procedimiento en la entidad industrial. Un falso funcionario policial fue detenido por presunta estafa en Carabobo, específicamente en Puerto Cabello.

Funcionarios de la Delegación Municipal Puerto Cabello, realizaron la detención de Carlos Enrique Castro Escalona (33), en la urbanización La Sorpresa; parroquia Juan José Flores, municipio Puerto Cabello, estado Carabobo, por usurpación de funciones y estafa.

De acuerdo con el trabajo de investigación realizado, se pudo conocer que, el detenido, se dedicaba al ofrecimiento de trámites relacionados con el INTT. Sin embargo, al no cumplir con lo acordado le informó a su víctima que le regresaría parte del dinero.

Falso funcionario policial fue detenido por presunta estafa en Carabobo

Haciéndole entrega en divisas extranjeras (dólares estadounidenses y euros); al momento de ser detenido, este estaba siendo encarado por una de las víctimas y Carlos, portaba indumentaria policial.

Al solicitarle identificación del órgano de seguridad, este no la poseía, por lo que las comisiones del CICPC. Al verificar con su identificación y se comprobó que este se encontraba usurpando funciones. Por lo que fue puesto a la orden del Ministerio Público.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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