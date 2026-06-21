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Tigres ya tiene mánager para la temporada 2026 2027. Los bengalíes anunciaron la contratación del venezolano Miguel Pérez como su nuevo estratega para la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

El mirandino asume las riendas del conjunto bengalí con una respetada trayectoria en los Estados Unidos. Pérez edificó una sólida carrera técnica de más de una década en el sistema de desarrollo de los Piratas de Pittsburgh.

En dicha organización ascendió de forma sostenida gracias a su capacidad de liderazgo, ejerciendo funciones como mánager en la filial Triple A con los Indianapolis Indians. Donde guió de cerca la formación de superestrellas actuales de la Gran Carpa.

Tigres ya tiene mánager para la temporada 2026 2027

A este recorrido internacional se le suma su experiencia previa dentro de los diamantes de la pelota invernal venezolana. Circuito que Pérez conoce a la perfección tras su etapa como jugador activo.

Durante su carrera en la liga local, el exreceptor vistió el uniforme de los Tigres de Aragua (2003-2013), aportando su solvencia defensiva y conocimiento del juego. Antes de realizar su exitosa transición a la dirección técnica.

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