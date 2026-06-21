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Curazao sumó un punto tras igualar con Ecuador en el Grupo E de la Copa del Mundo de la Fifa 2026. Los meridionales estuvieron buscando durante los noventa minutos cómo llegar al espacio de Curazao pero no pudieron.

De igual modo, Curazao pasó también tratando de buscar el tanto, cargaba desde el mediocampo pero sin cristalizar el tanto. Ecuador no hizo para el segundo tiempo los cambios para tratar de llegar.

Los curazoleños buscaban antes de los 15 minutos para el final, hizo tres cambios pero más buscando defensa precisamente para evitar el tanto. Mientras que las marcas y la defensa caían ante Gonzalo Plata de Ecuador.

Curazao sumó un punto tras empatar con Ecuador

De esa manera, frenaban los ataques por parte de los meridionales, mucho suspenso, pánico y nervios. Curazao jugaba más al reloj y de esa manera descartaba los tantos, Eloy Room el arquero de Curazao sacó cerca de ocho pelotas en la puerta.

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Este fue un héroe para Curazao, los de la isla trataban de hacer y anotar insistiendo constantemente. De igual modo, Enner Valencia por Ecuador trataba de llegar pero no podía con las marcas. Mientras tanto se mantienen con vida pero obligados a ganar en la próxima fecha.

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