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Con la participación de alumnos de 5to año de todo el estado, se celebró la Gran Final del Torneo Intercolegial de Pádel en Puerto Cabello. Donde el Gobernador de la entidad, Rafael Lacava premió a los alumnos de las promociones campeonas con un viaje a la isla de Margarita.

Durante la competencia resultaron ganadoras tanto en femenino como en masculino, deportistas del municipio Naguanagua. Beneficiando así a más de 120 alumnos de ambas promociones de bachillerato con el esperado paseo.

“Hoy me voy muy contento y con la gran alegría de que honraremos no solo a los campeones sino también a los subcampeones, del Intercolegial de Pádel, ¡gracias muchachos por su disciplina y entrega que nos demostraron en las canchas!”, exclamó Lacava.

Torneo Intercolegial de Pádel

En la final femenina se enfrentaron una dupla de alumnas, de la Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda y del Instituto San José Obrero de Naguanagua y Puerto Cabello respectivamente.

Resultando triunfadoras las representantes de la jurisdicción naguanagüense. “Fueron momentos de nervios. Estuvimos apretadas, pero logramos, gracias a Dios, ganar, gracias a la unión que tuvimos todos y la confianza que nos teníamos la una a la otra”, exclamó Karen de la Rosa, junto a su compañera Arianna Quintero, alumnas de Naguanagua.

Por su parte en la final masculina triunfó la dupla de la Unidad Educativa Camoruco al vencer a la pareja conformada por la Institución Generalísimo Francisco de Miranda; ambos representando al municipio de Naguanagua.

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