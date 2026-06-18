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Este martes 17 de junio se instalaron formalmente en el estado Carabobo las mesas de trabajo con motivo de la Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal, que agrupó a autoridades regionales y nacionales del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La actividad estuvo liderada por el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, acompañado por el Fiscal General de la República, Larry Devoe Márquez, el Ministro del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.

Así como el diputado de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza y la Defensora del Pueblo, Egleé González. El encuentro fue organizado en el Auditorio G/J Jacinto Pérez Arcay de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Defensa, Integridad Territorial y Paz.

Instalada Consulta Nacional en Carabobo

El Fiscal General de la República, Larry Devoe Márquez señaló que este encuentro permitirá construir un diagnóstico compartido que se convertirá en una hoja de ruta para el futuro judicial de Venezuela guiado por el pueblo y sus recomendaciones.

“Estamos aquí para dar inicio en Carabobo a la Consulta solicitada por nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez. Para perfeccionar el ejercicio del sistema en beneficio de la población y que nos llevará a tener debates como la proporcionalidad de las penas”, sentenció.

Por su parte el gobernador del estado Carabobo, sostuvo que es un momento histórico, al impulsar una gran consulta donde se integren todos los involucrados.

“La resolución del tema de justicia es vital para avanzar hacia el futuro, cuenten todos que, en Carabobo, encontrarán un apoyo para que esto funcione». Exclamó la máxima autoridad regional.

En la Consulta para la Reforma de la Justicia Penal capítulo Carabobo, también se sumaron la directora regional del Ministerio de las Comunas, movimientos Sociales y Agricultura Urbana, Hirina Chourio, alcaldes, alcaldesas y funcionarios policiales, militares, judiciales y legislativos de la región.

Cabe destacar que esta metodología de consulta y debate que inició este martes en Carabobo se replicará progresivamente en el resto de los estados del país, permitiendo un diagnóstico integral y participativo desde las bases de cada región, siguiendo los lineamientos del presidente de la república Nicolás Maduro, articulado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y liderado en Carabobo, por el gobernador Rafael Lacava.

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