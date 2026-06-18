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El Real Madrid C. F. oficializó un acuerdo con el mediocampista portugués Bernardo Silva. Se incorporará a la disciplina del conjunto español por las próximas dos temporadas, firmando un contrato válido hasta el 30 de junio de 2028.

Bernardo Silva al Real Madrid

Con este movimiento, Bernardo Silva compartirá vestuario nuevamente con el delantero francés Kylian Mbappé. Ambos futbolistas coincidieron previamente en las filas del AS Mónaco entre los años 2015 y 2017.

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Durante este período lograron destacar a nivel internacional en la Ligue 1 y la Liga de Campeones. El club de Chamartín concreta así una incorporación estratégica para su centro del campo tras el cierre de la campaña europea, asegurando la experiencia de una de las principales figuras del fútbol continental para su proyecto deportivo.

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