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La selección de Inglaterra venció 4-2 a Croacia en un intenso compromiso correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, celebrado en la ciudad de Dallas.

Inglaterra vence a Croacia en Dallas

El delantero Harry Kane abrió el marcador de penalti al minuto 12, pero Croacia igualó provisionalmente con un potente disparo de Martin Baturina al 36′.

Poco después, Kane firmó su doblete de cabeza al 42′, aunque Petar Musa emparejó las acciones justo antes del descanso. En la segunda mitad, Jude Bellingham volvió a adelantar a los ingleses en el minuto 47 tras aprovechar un desajuste defensivo.

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El ingresado Marcus Rashford sentenció la victoria al 85′ con el cuarto tanto definitivo. Con este resultado en el Mundial 2026, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel suma tres puntos clave en su grupo.

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