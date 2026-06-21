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Un motorizado murió en la ARC tramo Aragua tras impactar contra una ambulancia que estaba estacionada en el hombrillo. El hecho ocurrió en el kilómetro 85 de la Autopista, el fallecido quedó identificado como Vicente Germán Peralta Castañeda.

Peralta Castañeda se desplazaba en la motocicleta cuando al parecer perdió el control de la moto e impactó contra la parte trasera de la ambulancia. Saliendo de la moto cayendo al pavimento, cuando las autoridades viales llegaron estaba sin signos vitales.

El hecho fue reportado por los usuarios mediante los números de emergencia. Las autoridades comenzaron las averiguaciones de este hecho donde murió el motorizado.

Motorizado murió en la ARC tramo Aragua

El cadáver de Peralta fue llevado a la sede de medicina forense ubicada en la urbanización Caña de Azúcar al norte de la capital del estado Aragua. El accidente se suma a los ocurridos en el país.

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