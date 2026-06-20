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Niño desaparecido en Guárico fue encontrado con vida

By Redacción Carabobo
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Niño desaparecido en Guárico fue encontrado con vida
Foto: Tomada del diario 2001.

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El niño desaparecido en Guárico fue encontrado con vida, funcionarios del CICPC, se encargaron de la ubicación del menor. José Daniel de cinco años de edad estaba desaparecido desde el pasado miércoles, dijo el diarioo 2001.

Este se encontraba en un sector de El Bostero del municipio José Tadeo Monagas. A las once de la mañana de hoy sábado 20 de junio de 2026 las comisiones se encontraban en el lugar. El menor fue llevado de urgencia a un centro de salud.

Presentaba un cuadro de deshidratación, el menor estaba en un terreno enmontado espeso, entre Chaguaramas y El Bostero. A pesar de lo intrincado del lugar los equipos terrestres lograron ubicarlo.

Este recibió los primeros auxilios por parte de los funcionarios, luego una ambulancia se encargó de su traslado desde el lugar a un hospital cercano. Donde actualmente se encuentra hospitalizado.

Niño desaparecido en Guárico fue encontrado con vida

Durante tres días estuvo a la intemperie sin alimentos ni agua, los funcionarios iniciaron las investigaciones de este caso del menor desaparecido. Recaban evidencias, como escuchan testimonios para esclarecerlo.

El objetivo es descubrir si hay terceras personas en el caso, y averiguar como el menor llegó a la zona enmontada. Hasta el momento no hay ninguna hipótesis de este caso. Se espera por la recuperación del menor.

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SourceDiario 2001/Caracas/Venezuela.
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