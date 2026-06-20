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El primer partido de la tarde de hoy sábado 20 de junio de 2026 en la Copa del Mundo de la FIFA. Países Bajos goleó a Suecia 5×1 en el Grupo F, una torrencial ofensiva tuvo la selección naranja ante los suecos.

Desde el minuto cinco, empezó el ataque mediante un tanto de Brian Brobbey, el cual anotó también el segundo al minuto 17. Cody Gakpo se sobró nuevamente con dos goles, uno al minuto 47 y en el segundo tiempo al 54.

Brobbey salió de titular esta vez y no decepcionó al tren direccional de ese país. Marcando un doblete con mucha fuerza como también lo hizo el experimentado Cody Gakpo. Ensayando buenas jugadas desde la media cancha.

El equipo de Ronald Koeman pudo sobrarse en la parcela contraria, mientras que el gol del descuento para Suecia vino al minuto 59 por medio de Anthony Elanga. La defensa sueca se vio mal ante el ataque de Países Bajos.

Países Bajos goleó a Suecia

Países Bajos siguió animado a pesar de la goleada ante Suecia, buscaban y atacaban. Mientras Suecia estaba también dando pinceladas de ataque. Pero sin duda la defensa de Países Bajos supo frenarlos.

Mientras faltaba pocos minutos para el final, Crysencio Summerville anotó el quinto tanto del partido para el elenco de Países Bajos. Los naranjas seguían animados y hacían más cambios para seguir calentando motores.

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