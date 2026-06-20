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Luego de un periodo de intensa actividad profesional marcado por el gran impacto mediático de la secuela cinematográfica El Diablo Viste de Prada 2, Anne Hathaway ha vuelto a acaparar los principales titulares internacionales, pero esta vez por un motivo estrictamente personal.

La aclamada actriz utilizó sus plataformas digitales oficiales para confirmar que se encuentra a la espera de su tercer hijo.

Anne Hathaway tercer hijo

La feliz noticia fue difundida a través de su cuenta de Instagram, comunidad digital donde la intérprete supera la impresionante cifra de 42 millones de seguidores.

Mediante una publicación en formato de video corto, Hathaway lució su avanzado estado de gestación con un estilo minimalista y natural que conmovió de inmediato a la opinión pública. La reacción de los usuarios y de la industria del entretenimiento no se hizo esperar: el contenido audiovisual recolectó de forma masiva millones de reproducciones, superando la barrera de los 15 millones de «me gusta» y acumulando decenas de miles de comentarios llenos de felicitaciones y buenos deseos en cuestión de horas.

Familia consolidada

A sus 43 años, la ganadora del premio de la Academia demuestra encontrarse en una etapa de plenitud absoluta. Este nuevo bebé se sumará a los pequeños Jonathan, de diez años, y Jack, de seis, consolidando la familia que ha construido junto al productor cinematográfico Adam Shulman, con quien mantiene un sólido matrimonio desde que contrajeron nupcias en el año 2012.

Con este anuncio, Hathaway equilibra con éxito su estatus como ícono de la moda y la actuación global con su faceta más íntima y maternal.

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