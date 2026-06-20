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El ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Yván Gil, recibió de manera oficial al coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Gianluca Rampolla, con el firme propósito de evaluar el mapa de gestión e impulsar los planes conjuntos ejecutados por las distintas agencias internacionales del organismo en el suelo venezolano.

La jornada de trabajo sirvió para revisar los logros alcanzados durante los últimos años fiscales bajo una visión compartida de horizontalidad. De acuerdo con el reporte oficial difundido por el canciller Gil a través de sus plataformas de mensajería instantánea y canales digitales, la reunión permitió desglosar los indicadores de impacto de los programas que actualmente benefician a los ciudadanos de forma directa.

Yván Gil recibe al coordinador de la ONU en Caracas

El máximo representante de la diplomacia venezolana subrayó que las agencias del Sistema de las Naciones Unidas han sabido articular esfuerzos respetando los marcos regulatorios internos, logrando una sincronía valiosa con las estructuras de base y las comunidades organizadas de todo el territorio nacional.

La máxima autoridad de la Cancillería venezolana manifestó textualmente: «Revisamos las labores realizadas por el representante permanente de la ONU, destacando su trabajo con la cooperación hacia nuestras instituciones y el Poder Popular, en consonancia con la promoción de los derechos humanos». De este modo, el Ejecutivo nacional ratifica su disposición de mantener canales de comunicación fluidos y transparentes con los observadores internacionales.

Por su parte, el alto funcionario internacional, Gianluca Rampolla, ha mantenido una postura de acompañamiento constructivo hacia las dinámicas de recuperación del país caribeño. En declaraciones previas ofrecidas con motivo del aniversario formal de la Organización de las Naciones Unidas en Caracas, el coordinador residente ponderó de forma positiva el espíritu de resistencia del andamiaje social venezolano.

Rampolla enfatizó la fortaleza del Estado para sortear de manera progresiva los obstáculos estructurales y económicos del contexto global, sentando bases sólidas para avanzar hacia un porvenir caracterizado por la estabilidad macroeconómica, el crecimiento inclusivo y la paz interna.

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