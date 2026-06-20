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Un operativo de emergencia en el litoral central venezolano culminó con éxito tras confirmarse la localización de los tres tripulantes que se encontraban desaparecidos en aguas del estado Aragua.

La alerta, que se había encendido a primeras horas de la jornada, movilizó a los cuerpos de seguridad civil y marítima luego de perderse el rastro de la embarcación pesquera denominada «La Centella», la cual había zarpado originalmente desde la población de Choroní.

Localizan pescadores desaparecidos en Ocumare de la Costa

De acuerdo con los reportes de los comités locales de pescadores y los cuerpos de rescate, la lancha inició su faena habitual en horas de la madrugada y se esperaba su retorno para el cierre de la misma tarde. Ante el retraso prolongado y la falta de comunicación, las autoridades del equipo de Salvamento y Rescate (SAR) activaron los protocolos de monitoreo costero, instando a las naves comerciales y artesanales de la zona a mantenerse atentas ante cualquier indicio en el agua.

Tras varias horas de intensa búsqueda aérea y marítima por parte de una comisión mixta integrada por diversas autoridades regionales, la nave fue avistada y escoltada con éxito hasta el Puerto de Ocumare de la Costa.

Fallas mecánicas

Las investigaciones preliminares de la capitanía determinaron que el navío sufrió serias fallas mecánicas en su sistema de propulsión, lo que impidió a los pescadores mantener el rumbo de regreso y los dejó temporalmente a la deriva.

Los tres ciudadanos a bordo recibieron atención médica inmediata en tierra firme, confirmándose que se encuentran en condiciones de salud estables tras el percance.

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