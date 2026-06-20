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El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, desmintió de forma categórica una serie de rumores referidos a la supuesta presentación de un proyecto de reforma de la Constitución Nacional ante la Asamblea Nacional (AN).

Las autoridades aclararon que desde el Ejecutivo nacional no se ha instruido, redactado ni avalado ninguna propuesta para modificar la Carta Magna vigente.

La aclaratoria oficial se dio a conocer a través de las plataformas digitales del Estado, específicamente mediante una publicación en la cuenta de la red social X denominada «Miraflores Al Momento». En dicho espacio, se rastreó el origen del rumor y se detalló que la falsa noticia fue estructurada y difundida inicialmente por el portal web internacional de tendencia conservadora conocido como «La Derecha Diario».

Falso proyecto reforma constitucional

Según la narrativa construida por el citado medio digital extranjero, el secretario general del partido Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, supuestamente habría introducido ante el Parlamento un pliego de modificaciones jurídicas bajo órdenes expresas de la presidenta encargada de la República y vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

El reporte falso añadía detalles específicos sobre el supuesto instrumento jurídico, asegurando de manera errónea que la reforma planteaba la eliminación de la reelección presidencial indefinida y la reestructuración del Poder Legislativo para retornar al antiguo formato de Congreso bicameral, un sistema que fue sustituido en 1999 con el nacimiento de la Asamblea Nacional unicameral.

Ante la rápida propagación de este contenido en diversas redes sociales y plataformas de mensajería, los canales informativos de la presidencia actuaron de manera inmediata para frenar la matriz de opinión, catalogándola como un intento de manipulación política.

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