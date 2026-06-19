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El Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional publicó este viernes 19 de junio la lista oficial de candidatos para ocupar los puestos en el TSJ.

Los cargos vacantes son:

Inspector general de tribunales

Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

Director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

Lista de candidatos al Poder Judicial

Con la difusión de este listado de candidatos al Poder Judicial, las autoridades parlamentarias abrieron formalmente el proceso de impugnaciones ciudadanas. Este proceso se mantendrá vigente desde hoy hasta el próximo viernes 3 de julio.

Durante este lapso de dos semanas, se recibirán los alegatos u objeciones correspondientes contra los nombres presentados en la lista.

Los miembros del comité técnico evaluarán de manera interna la validez y admisión de cada una de las solicitudes recibidas para definir los perfiles aptos que avanzarán a la fase final de selección.

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