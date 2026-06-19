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Un incendio estructural afectó las instalaciones del establecimiento comercial Bodegón Baraki durante la madrugada de este viernes 19 de junio, en el municipio Naguanagua del estado Carabobo.

Incendio de bodegón Baraki en Naguanagua

El siniestro comercial fue abordado por el Cuerpo de Bomberos de Valencia y otros componentes de extinción de la entidad carabobeña.

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El despliegue de los equipos de rescate impidió la propagación del fuego hacia las zonas residenciales y comerciales adyacentes. Se reportó únicamente daños materiales dentro del local, evitando pérdidas mayores en el sector.

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