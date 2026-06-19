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Un Accidente Cerebrovascular (ACV) es una emergencia médica que requiere atención hospitalaria inmediata para salvar vidas y minimizar el daño cerebral. En casa solo se maneja la rehabilitación posterior al alta y la prevención de futuros episodios.

¿Qué hacer ante un ACV activo?

Si sospechas que alguien está sufriendo un ACV, actúa de inmediato llamando a los servicios de emergencia de tu localidad. Mientras llega la ayuda, sigue estos pasos:

No des medicamentos: Nunca administres aspirina, calmantes o fármacos para bajar la presión arterial. No des líquidos ni alimentos: Pueden causar asfixia si la persona tiene problemas para tragar.

Posición de seguridad: Si la persona no puede mantenerse en pie, acuéstate de lado (preferiblemente sobre el lado izquierdo) con la cabeza ligeramente levantada

Cuidados y Tratamiento en Casa (Post-ACV activo)

Una vez que el paciente recibe el alta médica, el tratamiento en el hogar se centra en la recuperación funcional y la prevención:

Rehabilitación física (ejercicios en casa): Realizar los ejercicios indicados por el fisioterapeuta para reconectar el cerebro y recuperar la fuerza muscular.

Para la movilidad, movimientos suaves y repetitivos de extremidades (flexión/extensión de muñecas, codos, rodillas) ayudan a evitar la rigidez.

Utilizar almohadas para mantener una postura adecuada al dormir o descansar, apoyando bien el lado afectado.

Adaptación del hogar y seguridad:

Retirar alfombras, cables y obstáculos para evitar caídas. Instalar barras de apoyo en el baño y adaptar la ducha para mayor independencia

Prevención de nuevos ACV:

Control médico riguroso: Monitorear y registrar constantemente la presión arterial y, si es necesario, los niveles de glucosa en sangre. Dieta estricta: Reducir drásticamente el consumo de sal, grasas saturadas y azúcares.

Medicamentos: Administrar estrictamente los fármacos recetados por el neurólogo (como anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios).

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