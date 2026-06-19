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Futbolista de la selección de Marruecos acusado de presunto abuso

By Danny Valdiviezo
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Futbolista de la selección de Marruecos
Foto: Yahoo Noticias.

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Danny Valdiviezo
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La justicia de Francia hizo que el futbolista de la selección de Marruecos finalmente se pusiera a derecho ante una acusación por presunto abuso sexual. Acharaf Hakimi deberá ir a un juzgado por un acto que se le acusa ocurrido en 2023.

Explicó la joven acusadora que a Hakimi lo conoció mediante las redes sociales. Para ese tiempo el marroquí estaba fichado para el París Saint Germain (PSG). El deportista se ha defendido y negó las acusaciones de la joven.

Futbolista de la selección de Marruecos acusado de abuso

La misma fue a una comisaria de París y denunció a Hakimi por tocarla y besarla sin su consentimiento. El futbolista quien está en el Mundial con la selección de Marruecos irá al juzgado luego que termine la participación en el Mundial.

Dijo la joven que asistió a la casa del jugador, en taxi todo pago por el jugador. Cuando legó a casa de Hakimi la besó además de hacerle tocamientos indebidos, el futbolista estaba solo en su casa.

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SourceEl Nacional
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