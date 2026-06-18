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Todo está listo para la segunda vuelta de las elecciones en Colombia 2026, el próximo domingo 21 de junio se escogerá al nuevo mandatario. Toda la logística está armada para los comicios que agrupa desde ya a dos sectores de la población.

El candidato Abelardo de la Espriella según las encuestas que se han hecho, pudiera ganar las elecciones. Las mismas van a estar reñidas, ya que ambos candidatos se dan como favoritos para ganar el próximo domingo.

La frontera entre ambos países ya tiene pautado el horario de cierre como de apertura. El sábado 20 a las 7:00 de la noche, hora de Venezuela la frontera estará cerrada. Será abierta el próximo lunes 22 de junio.

Elecciones en Colombia 2026, los candidatos

Iván Cepeda, abanderado del sector de la izquierda espera poder dar la vuelta a las encuestas y ganar para gobernar los próximos años. Cepeda es un filósofo, defensor de derechos humanos y político colombiano.

Es ampliamente conocido por su labor como congresista y su papel central en los procesos de paz en Colombia. Su trayectoria profesional incluye: Formación académica: Es graduado en Filosofía por la Universidad de Sofía (Bulgaria).

Abelardo de la Espriella, es un destacado abogado penalista, empresario y figura pública. Es especialmente conocido por las siguientes facetas de su trayectoria: Abogacía: Es el fundador y socio principal de su propia firma de profesionales del derecho.

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Desde donde ha llevado casos de alto perfil y gran repercusión mediática en el país. Empresario y artista: Ha incursionado con éxito en el sector empresarial, editorial (es autor de cinco libros) y en la música, lanzando producciones discográficas.

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