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Atento a esta nueva consulta en tu cuenta en Patria

By Redacción Carabobo
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consulta en tu cuenta en Patria

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Una nueva consulta en Patria apareció en la plataforma, la misma es para recolectar datos para saber tu estatus en cuanto al empleo. Es por ello que se activó la pestaña “Consulta Laboral”.

La cual forma parte de los procesos transformadores del Gobierno nacional para conocer lo que es la situación laboral actual de los afiliados a Patria. Es por ello que tienes que responder a la misma.

Consulta en Patria, “Consulta Laboral”

Las preguntas que tendrás en dicha consulta serán las siguientes.

Sector donde el ciudadano desarrolla su actividad principal

Tipo de ocupación y área de especialización

Existencia de un segundo empleo

Número de horas y días trabajados semanalmente

Condiciones asociadas a jornadas superiores a 40 horas

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