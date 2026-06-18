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Chequia y Sudáfrica empataron a un tanto por lado, Chequia tenía ya el partido congelado pero en los diez minutos finales una falta en el área hizo que se igualar desde el punto penal. El cuadro checo supo irse al ataque en los primeros minutos del juego para de esa manera adelantarse en la pizarra.

Es por ello que Michal Sadilek, temprano al minuto 6 colocó el primero del encuentro. Chequia se dedicó luego de tanto defender a estar en media cancha. Esto dejó sin ataques al encuentro entre ambos.

Chequia y Sudáfrica empataron a un gol por lado

Los checos buscaron defender más y tuvieron oportunidad para buscar otro tanto pero no lo hicieron. Pero ya faltando los diez minutos, los sudafricanos colgaron el empate para sumar un tanto en esta cita mundialista.

Chequia jugó a defender pero a última hora le empataron el encuentro. Teboho Mokoena pudo empatar el encuentro.

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