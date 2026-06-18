Compartir

En los años ochenta el cantante y compositor hizo buenos merengues, como una salsa que se volvió un clásico como lo fue “Jardín Prohibido”. El dominicano Alex Bueno falleció hoy 18 de junio de 2026.

Bueno, se montó en la cresta de la ola de los buenos merengueros de esos tiempos entre ellos Wilfrido Vargas, Fernandito Villalona, Rubby Pérez entre otros. El artista fue diagnosticado con un tumor cerebral y se había retirado de la escena pública hace unos meses.

Falleció el cantante dominicano Alex Bueno

Empezó desde muy joven en la música, con merengues románticos además de estar en otros géneros como la bachata. Una persona que además estuvo en la balada y preparando cantantes en su país.

El bolero y otros géneros fueron impulsados por el artista nacido hace 62 años en República Dominicana. De igual modo, hizo un clásico del merengue con el tema “Que Cara Más Bonita”, entre otros temas.

Alex estuvo retirado en Estados Unidos y se internó en un centro de salud, debido a la presencia de celulas cancgerígenas. Ayer su equipo de prensa había emitido un comunicado sobre su salud, falleciendo hoy jueves.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas