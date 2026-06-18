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Según fuentes de la revista Semana, Luis Miguel estaría hospitalizado en Nueva York. El cantante estaría internado nuevamente en el Hospital Mount Sinai donde estuvo hace unas semanas.

Fuentes destacan que este habría sido operado supuestamente del corazón, y que permanece recluido en el centro de salud. Este estaría en manos de los mejores especialistas que hay en materia cardiaca.

Luis Miguel estaría hospitalizado en Nueva York

Hace unas semanas se dijo que había estado en dicha clínica y que ahora volvió para la operación. El artista conocido por temas como La Incondicional y Cuando Calienta el Sol estaría bajo observación médica.

El llamado “Sol de México” de 56 años de edad, estaría acompañado de su pareja Paloma Cuevas. Cumpliendo todo el delicado tratamiento para regresar nuevamente a su hogar dentro de unas semanas.

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