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En una presentación en Estados Unidos, la cantante colombiana se quitó los lentes y miró fijamente a la cámara. Shakira disipó los rumores dejando claro que no utilizó una doble en la inauguración del Mundial.

Luego que la semana pasada, el 11 de junio saliera a cantar el tema en el gramado del estadio Azteca en México hubo muchos rumores. Dijeron que no era la artista neogranadina, que utilizó una doble.

Incluso llegaron a decir que nunca estuvo en el estadio en dicha inauguración. Pero en las últimas horas dejó claro que no hubo nunca ninguna imitadora y que estuvo en el estadio el día de la inauguración.

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Shakira disipó los rumores de su presentación en el Mundial

No necesitó comunicados para dar explicación, solo bastaron unos minutos para dejar claro que sí estuvo. De hecho, la artista esperó los días para dar respuesta a los que crearon el rumor de su presentación.

Rumor que se había hecho viral ya que dijeron en programas de televisión como reportajes en las redes sociales que tiene una doble. Pero en su presentación ya casi a una semana del evento, demostró que sigue siendo una artista original.

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