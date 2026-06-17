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Dos hombres compartían tragos en Barinas y entre ellos se originó una riña que dejó un fallecido. El caso fue dado a conocer por el comisario general del CICPC, Douglas Rico en sus redes sociales. Indicó que quedó esclarecido el homicidio de Amadeo Pulido.

Amadeo Pulido Varela (47), falleció en el sector El Mesero, comunidad La Maporita, parroquia José Félix Ribas, municipio Pedraza, estado Barinas; el pasado 12 de junio, tras una riña con Pedro Pablo Briceño Ramírez (46).

De acuerdo con las investigaciones realizadas, se pudo determinar que, los involucrados se encontraban en la dirección en mención ingiriendo bebidas alcohólicas. Cuando se originó una disputa entre ellos en el lugar.

Compartían tragos en Barinas

La cual se tornó acalorada, optando el victimario por propinarle un golpe en la región cefálica con una de las botellas, causándole la muerte a Amado, huyendo del lugar. Internándose en una zona boscosa.

Las comisiones del Cicpc, realizaron un extenso rastreo en el sector donde este se había internado, logrando así su detención. Quedando el caso a la orden del Ministerio Público de esa entidad.

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