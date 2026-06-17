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El Juego de Estrellas de Grandes Ligas es esperado desde ya y se va a celebrar el 14 de julio de 2026. Hasta ahora ya hay peloteros venezolanos que aparecen en el largo listado de la Liga Americana como de la Nacional.

Ronald Acuña Jr lidera el contingente de peloteros criollos en los primeros días de las votaciones. A pesar que está lesionado el patrullero espera estar listo para ese día, de esa manera estaría ayudando a la Liga Nacional.

El pelotero ha tenido una temporada accidentada debido a las lesiones pero esto no ha detenido a sus seguidores que quieren verlo en el juego más importante del mes de julio. Para ello ya le han dado respaldo.

Juego de Estrellas de Grandes Ligas

Otro de los criollos que logró un alto número de votos hasta ahora es Luis Arráez, el yaracuyano de los Gigantes de San Francisco es el segundo venezolano con más votos. Arráez podría estar de titular al igual que Acuña Jr.

Aparecen en el listado los peloteros José Altuve, Andrés Giménez y William Contreras, estos tienen un alto número de votos. Pero para avanzar a la segunda fase necesitan un mayor apoyo de los aficionados.

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