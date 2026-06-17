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La candidata de la tendencia derechista, Keiko Fujimori mantiene una ventaja de un 0,2% de su rival, el izquierdista Roberto Sánchez. Fujimori tiene una ventaja de 50.100 votos sobre Sánchez según el último conteo.

Ambos candidatos se mantienen defendiendo sus votos, dando entrevistas en estaciones de radio en Lima además de televisión local. Sánchez convocó a una marcha para este viernes por la defensa del voto popular.

En uno de los últimos boletines dados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Keiko suma un total de 9.136.432 votos por 9.100.083 de Sánchez. La ventaja sigue siendo corta.

Elecciones peruanas

Los votos restantes van a ser revisados en actas enviadas por las juntas electorales. Pero en caso de que sigan existiendo las diferencias serán enviadas a un recuento de votos. En los últimos días el tema principal en Perú son las elecciones.

El próximo lunes 22 de junio será el último día donde se dé una proclamación sobre el ganador de los comicios en Perú. Para iniciar entonces el proceso de mando de gobierno en ese país para el periodo 2026-2031.

Mientras el candidato de la izquierda, espera contar con sus seguidores para lo que será la marcha el viernes. La cual llamó “gran movilización nacional”, y se efectuará en el distrito limeño de Campo de Marte.

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