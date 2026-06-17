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El estado de salud de Alex Bueno se pudo conocer mediante su equipo de prensa. El artista dominicano se encuentra en una unidad de cuidados intensivos en Estados Unidos luego que se le detectó un pequeño tumor cerebral.

En septiembre de 2025 al artista de éxitos como “Jardín Prohibido” se le diagnosticó el tumor, y se internó para operarse. La intervención quirúrgica para su extirpación se realizó con éxito, logrando prevenir complicaciones mayores.

“Debido al hallazgo de células cancerígenas en dicha lesión, Alex inició de inmediato un tratamiento preventivo. Evolucionando de forma totalmente satisfactoria y sin presentar secuelas neurológicas”, dijo el comunicado.

Estado de salud de Alex Bueno

Posteriormente, durante los estudios de seguimiento de este proceso, se identificaron células cancerígenas en otras áreas de su cuerpo. En el pleno ejercicio de su derecho a la intimidad, Alex decidió mantener bajo absoluta privacidad esta nueva etapa de su recuperación.

Con la convicción y el optimismo de superar también este diagnóstico. Su evolución marchaba de forma positiva hasta hace tres semanas, cuando presentó una baja considerable en sus niveles de sodio y presión arterial.

Esto generó un fuerte decaimiento físico y una complicación en su cuadro clínico. Actualmente, el artista se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos, donde recibe una atención médica especializada (no está intubado).

Hay confianza

“Confiamos plenamente en su fortaleza y, con el favor de Dios, mantenemos la firme esperanza de que superará con éxito este nuevo reto de salud. Agradecemos profundamente sus oraciones, muestras de afecto y el respeto al espacio privado de su familia en este momento”, dijo el comunicado.

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