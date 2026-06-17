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Dos hombres y una mujer quedaron detenidos al asaltar a los pasajeros de transporte público en Yaracuy. Luego de un extenso trabajo de investigación realizado por funcionarios de la Delegación Municipal San Felipe, permitió la ubicación y detención de tres sujetos.

Estos quedaron identificados como: José Tomás Purga Huerta (30), José Heriberto Guedez Castillo (28) y, Luzmari Molano Rodríguez (31). Dedicados al presunto robo en unidades de transporte público.

De acuerdo con el proceso de investigación, se pudo conocer que, Guedez Castillo, valiéndose de ser chofer de un vehículo por puesto; solo permitía el ingreso de femeninas y luego de un breve recorrido, permitía el a bordo de Purga, quien simulaba ser vendedor ambulante.

Asaltar a los pasajeros de transporte público en Yaracuy

Tras recorrer varios kilómetros, Purga, desenfunda un arma blanca, simulando el robo al conductor, forzándolo a descender del vehículo. Donde posteriormente somete a las féminas que se encuentran a bordo.

Despojándolas de sus pertenencias, para luego entregárselas a su pareja, Luzmari, quien se encargaba de la comercialización de los mismos. Al ser aprehendidos, fueron verificados en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol)

Arrojando que José Purga, posee registros por lesiones y, uso indebido de armas de fuego; mientras que José Guedez, los tiene por robo en transporte público colectivo; carga, robo genérico y aprovechamiento de cosas provenientes del delito. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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