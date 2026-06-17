Compartir

Un accidente aéreo en Texas fue reportado la noche del martes 16 de junio de 2026 el cual dejó a una persona fallecida. El piloto del jet privado de la empresa Netjets intentó aterrizar en una autopista luego que la aeronave presentara una falla.

La avioneta Cessna 680 Citation Latitude matrícula N523QS se estrelló en la Autopista Loop 20 en Laredo, Texas. La misma tenía la ruta de Los Cabos en México, hacia Austin Texas. Los pilotos habían reportado bajo nivel de combustible.

Accidente aéreo en Texas dejó un fallecido

Esto provocó una falla, lo que hizo que los pilotos intentaran un aterrizaje de emergencia en el lugar. El aparato terminó partiéndose luego del aterrizaje forzoso y quedando en el medio de la autopista. Informaron autoridades que una persona perdió la vida en el accidente y cinco sobrevivieron.

Enseguida llegaron bomberos como policías, llevando a los heridos a los centros de salud cercanos. Ninguna persona que circulaba por la autopista resultó herida. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) se encuentran investigando las causas exactas del accidente.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas