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La actualización de datos en el Saime en junio debes hacerla si estás en el rango de los 22 millones. Explicó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería que las jornadas están activas en todas las oficinas del país.

Dicha actualización se realiza en las oficinas, en un proceso rápido ya que no requiere cita además que el mismo es seguro como gratuito. Así lo explicó el Saime mediante sus redes sociales.

Atento, ya que necesitas llevar una copia del acta de nacimiento, la misma debe ser legible teniendo sus folios y sellos, como las firmas correspondientes. De igual modo, si vas a rebovar la cédula lleva la partida de nacimiento.

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Actualización de datos en el Saime en junio

Desde el Saime se hizo el llamado a los ciudadanos a ir con puntualidad para hacer dicho trámite como mantener la información actualizada en el sistema. De esta manera, se facilita las gestiones y expedición de cédulas o pasaportes.

Resaltó el Saime que es uno de los trámites obligatorios, el cual actualizarlo no lleva mucho tiempo. «No lo dejes para después y evita inconvenientes con tus trámites futuros», indicó en sus redes sociales.

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