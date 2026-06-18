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Una mujer venezolana fue asesinada en Chile cuando regresaba de una clase de zumba, el hecho ocurrió en la localidad de Maipú. Isabel Solórzano de 64 años fue atacada por un joven que tenía un arma blanca.

El adolescente de 16 años tenía una medida de arresto domiciliario, este había cometido un crimen en 2025. No podía salir de casa e incumplió la medida de arresto y salió a la calle. Luego de cometer el hecho, su propia madre lo llevó a una estación policial.

Las cámaras de seguridad grabaron el momento en el que el joven salió al paso de la mujer venezolana. Este portaba un cuchillo, le exigió dinero a la dama como esta le dijo que no portaba efectivo la atacó.

Mujer venezolana fue asesinada en Chile

Enseguida vecinos de la zona auxiliaron a la mujer y la llevaron a un centro de salud pero la misma llegó en estado de gravedad y murió posteriormente. La mujer tuvo heridas graves hachas por el adolescente.

La madre lo entregó a la unidad de carabineros, luego de contar los hechos. El joven había asesinado en el año 2025 en un centro de rehabilitación de drogas en la localidad de Buin en Chile.

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