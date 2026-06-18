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El Ingreso Integral para pensionados en junio 2026 se estará depositando en las próximas horas. Los abuelos cobran el antiguo Bono Contra la Guerra Económica luego que el mismo es pagado a empleados públicos y jubilados.

Hasta ahora la fecha probable de pago es mañana viernes 19 de junio o el lunes 22, cuando los adultos mayores reciban el pago. Ayer los jubilados en horas de la tarde comenzaron a cobrar los 78 mil bolívares del concepto de Ingreso Integral.

El monto que van a cobrar los abuelos en el sexto mes del año será de 40.740 bolívares por el concepto de Ingreso Integral. De igual modo, el aporte de la pensión que sigue en el orden de los 130 bolívares.

Ingreso Integral para pensionados en junio

Quedando pendientes para el mes el cobro del bono Corresponsabilidad y Formación de junio, bono para los empleados de la nómina especial. Como el Bono Cuadrantes de Paz para funcionarios policiales. Y el Bono Cultores Populares.

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