Lo más vistoPolítica y economíaPortada

Ingreso Integral para pensionados en junio, monto a cobrar por los abuelos

By Danny Valdiviezo
0
454
Ingreso Integral para pensionados en junio
N24 Carabobo te lleva toda las noticias del día de una manera objetiva e imparcial informando a los Venezolanos

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

El Ingreso Integral para pensionados en junio 2026 se estará depositando en las próximas horas. Los abuelos cobran el antiguo Bono Contra la Guerra Económica luego que el mismo es pagado a empleados públicos y jubilados.

Hasta ahora la fecha probable de pago es mañana viernes 19 de junio o el lunes 22, cuando los adultos mayores reciban el pago. Ayer los jubilados en horas de la tarde comenzaron a cobrar los 78 mil bolívares del concepto de Ingreso Integral.

El monto que van a cobrar los abuelos en el sexto mes del año será de 40.740 bolívares por el concepto de Ingreso Integral. De igual modo, el aporte de la pensión que sigue en el orden de los 130 bolívares.

Ingreso Integral para pensionados en junio

Quedando pendientes para el mes el cobro del bono Corresponsabilidad y Formación de junio, bono para los empleados de la nómina especial. Como el Bono Cuadrantes de Paz para funcionarios policiales. Y el Bono Cultores Populares.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

¡Atentos!, Pensión IVSS del mes de julio 2026 tiene fecha probable de pago

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceNoticias24Carabobo
Artículo anterior
Colombia debutó por todo lo alto, juegos para hoy en la Copa del Mundo
Artículo siguiente
Mujer venezolana fue asesinada en Chile, el agresor tenía arresto domiciliario
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes