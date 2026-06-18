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Colombia debutó por todo lo alto en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 al derrotar a Uzbekistán con pizarra de 3×1. Los neogranadinos dominaron el encuentro, contra una Uzbekistán que logró empatar a un tanto al minuto 60.

Pero luego del empate, los colombianos estuvieron incisivos y lograron ampliar la ventaja. Daniel Muñoz en el primer tiempo colgó el primero en la pizarra. En una jugada al minuto 40 le dio la ventaja a la «Selección».

Luego Abbosbek Fayzullaev logró igualar las acciones con un gol al minuto 60. Luis Díaz al 65 para Colombia marcó la diferencia y Jamilton Campaz recibió un buen pase quedando frente al arquero para marcar el tercero en el agregado del segundo tiempo

Colombia debutó por todo lo alto y Ghana venció a Panamá

Los panameños no pudieron en su debut en la Copa del Mundo, supieron aguantar a la selección de Ghana que se llevó los tres puntos. Caleb Yirenkyi por Ghana anotó en el agregado.

Juegos para hoy

Comienza la segunda parte de la fase de grupos, teniendo cuatro juegos para hoy entre los grupos A y B. A las 12:00 del mediodía hora de Venezuela se miden Chequia contra Sudáfrica. A las tres de la tarde se medirán Suiza ante Bosnia.

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A las seis de la tarde, Canadá, uno de los tres países anfitriones de estará enfrentando a Qatar. México, otro de los anfitriones estará en el estadio azteca enfrentando a la selección de Corea del Sur a las nueve de la noche.

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