Compartir

Yoel Yanqui llevó a Marineros al triunfo ante Delfines de La Guaira. El cubano se convirtió en el toletero de la organización con más vuelacercas en una ronda regular con 12. Los navales ganaron 9×5 a los cetáceos en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Delfines picó adelante con una anotación de Gorkys Hernández quien llegó hasta tercera luego de un error de Yanqui. Cuando intentó poner out en segunda base a Hernández y un rodado de Rougned Odor falló con rodado al primera base hizo que Gorkys pusiera el 1×0 en el primer tramo.

Yoel Yanqui remedió su error y en la baja del mismo primer capítulo pegó sencillo al jardín al jardinero derecho para que Edgardo Fermín igualara las acciones a una rayita por bando. En la baja del quinto inning Yoel Yanqui desapareció la pelota con un batazo que se fue por el centro del campo con Deivi Muñoz y José Sanabria en circulación para poner arriba a los suyos 4×1.

Yoel Yanqui llevó a Marineros al triunfo ante Delfines

En el sexto episodio José Sanabria elevó de sacrificio al left field para que Johan López pasara por la goma. Gorkys Hernández dio sencillo hacia la parte izquierda del campo para que Lewis Castillo colocara el 5×2.

Jesús Ugueto puso la sexta en la pizarra con línea de inatrapable al patrullero derecho para que Robert Pérez Jr. pisara el home en el séptimo. Los tripulantes valencianos resguardaron el lauro en el octavo capítulo con dos carreras, uno fue de Sanabria luego de un boleto a Ángel Aguilar con bases llenas y el otro fue de Fermín tras un doble play de Pérez Jr.

Tres carreras en el noveno tramo ante Luis Oviedo hizo que los cetáceos colocaran el juego por poca diferencia (9×5) y sin outs. Pero Felipe Rivero pudo sacar el inning para resguardar el triunfo naviero.

Brayan Pérez (2-1) fue el ganador y Oswald Mori (2-1) perdió el choque. Este jueves 18 de junio, a las 5:00 de la tarde, continuará la jornada en el parque Valenciano ante otra novena de La Guaira, esta vez les tocará recibir la visita de Centauros. La entrada es libre.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas