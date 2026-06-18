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La capital del país siempre ha sido bulliciosa, pero aquel día lo fue más… el milagro en el puente 9 de diciembre ocurrió en 1969. Las lluvias tomaron a Caracas ese día, además de vientos y truenos.

El puente quedaba donde está actualmente el Centro Comercial Los Molinos y el edificio de la Beneficencia, el mismo unía a El Paraíso con San Juan en Las Fuentes. Apunta la cuenta en Facebook Club de Busólogos de Venezuela.

Entre la lluvia un autobús Mercedes Benz del IMTC se abría paso, la humedad del pavimento indicaba que se debía andar con cuidado. El conductor Mario González ya experimentado a manejar con lluvia sintió como el pavimento de repente se hundió.

El Milagro en el puente 9 de diciembre en Caracas en 1969

Fue cuando las juntas del puente colapsaron, la estructura se partió quedando el bus en medio del mismo. Un gran momento de tensión tanto para el conductor como para los pasajeros que iban en el bus.

Enseguida llegaron los rescatistas, no hubo fallecidos como tampoco lesionados de consideración. Las ambulancias y los paramédicos hicieron acto de presencia en el lugar llevando a las personas al Hospital Militar de Caracas.

El centro de salud recibió a los heridos leves, ante la lluvia incesante y las centellas que caían, el bus cubría la ruta Sarría – La Vega, había salido del Barrio El Carmen. El conductor y salió ileso del accidente.

El autobús

El autobús no cayó al agua, como tampoco se fue de lado quedó sobre los escombros y las columnas del puente. Hubo momentos de nervios y angustia pero el bus se mantuvo en el lugar.

Se considera un milagro por la magnitud del accidente, el bus tenía el garaje al lado del puente. No se conoce si el bus sufrió daños de consideración pero suponemos que si fue difícil extraerlo de donde estaba.

«Yo lo ví porque vivía en la Urbanización Los Molinos al lado del estacionamiento de los Autobuses Municipal, Los bloques de la urbanización Las Américas ni el cc los Molinos ni el Barrio la Coromoto existía solo en un pedazo del lado de Atrás y en esa época el Río Guaire Aún no estaba canalizado a su Alrededor solo existían sembrarios de Tómate y legumbres por isleños y portuguéses Linda infancia Monte mucho a caballo por esas Tierras y en Moto», comenta Oscar Rodríguez.

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