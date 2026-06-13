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La noche del 11 de junio de 1992, el vallenatero se preparaba para celebrar el cumpleaños de una de sus hijas. El asesinato de Rafael Orozco sigue siendo una incógnita para muchos de sus seguidores.

Esa noche, Orozco estaba en su casa, en Barranquilla, cuando le dijeron que dos de sus músicos lo estaban buscando. Salió a la puerta a hablar con los hombres que solicitaban unos instrumentos musicales.

Cuando de repente llegó un carro negro, con las luces altas, lo que dificultó para ver quien descendía del mismo. Un hombre abrió fuego contra el integrante del Binomio de Oro dejándolo sin vida en la puerta de su casa.

Asesinato de Rafael Orozco y las dos versiones del hecho

Aunque existen dos versiones principales sobre el móvil del crimen, la investigación oficial dictaminó que se trató de un crimen pasional. Sin embargo, el sicario involucrado reveló años después que el asesinato habría estado vinculado a un ajuste de cuentas del narcotráfico.

Según la versión de las autoridades, es que Orozco estaba inmerso en un triángulo amoroso. Este habría tenido una relación extramatrimonial con una mujer llamada María Angélica Navarro, quien a su vez estaba vinculada sentimentalmente con José Reinaldo «El Nano» Fiallo.

El Nano descubrió la infidelidad y ordenó al escolta asesinar a Orozco. Años después, el sicario que asesinó al cantante desmintió esa versión y dijo que la causa del asesinato era ajustes de cuenta por el narcotráfico.

“No, que va. Rafael Orozco llevaba cuatro años trabajando con la organización. Era uno de los mejores lavadores de dólares, pues utilizaba sus presentaciones en el exterior para meter verdes al país”, dijo el hombre a la prensa de Colombia. “Cada vez que salía del país, especialmente a Estados Unidos se llevaba su colección de acordeones. Eran 12 en total. Allá los desarmaba y los rellenaba de dólares que luego entraba al país sin ningún misterio, pues era un ídolo y nadie lo molestaba”, dijo el sujeto.

Las giras

Orozco estaba presuntamente encargado de lavar dinero con las giras que hacía con el grupo de vallenatos. Hasta hoy sigue siendo una incógnita la verdadera causa del asesinato. Orozco fue asesinado a los 37 años de edad.

Cuando estaba en pleno apogeo de su carrera, era considerado uno de los máximos exponentes del género colombiano. Como una de las personas más queridas del espectáculo de ese país.

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