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Elegir qué comer a mitad de la jornada no tiene por qué convertirse en un dolor de cabeza ni obligarte a recurrir a la comida rápida. Diseñar recetas para almuerzo que sean equilibradas, deliciosas y de cocina fácil es la estrategia más efectiva para mantener niveles óptimos de energía durante el resto del día.

La clave para armar un plato equilibrado radica en el equilibrio nutricional. Una opción infalible y muy completa es el tazón estilo mediterráneo: una base de carbohidratos complejos como la quinua o el arroz integral, acompañada de pechuga de pollo a la plancha (o garbanzos salteados para opciones vegetarianas), vegetales frescos como pepino y tomate cherry, y un toque de grasas saludables como el aguacate o el aceite de oliva virgen extra.

Almuerzos saludables

El gran beneficio de estas alternativas es su versatilidad para el método de cocción en tandas o la preparación anticipada. Al tener los ingredientes limpios y picados en la nevera, el ensamblaje de la comida toma menos de 15 minutos.

Incorporar este tipo de almuerzos saludables a tu menú de la semana no solo mejora la digestión y previene la fatiga postprandial, sino que promueve una alimentación balanceada sostenible en el tiempo.

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