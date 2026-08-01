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El entrenamiento en casa se ha posicionado como una alternativa sumamente efectiva para tonificar la musculatura, quemar calorías y fortalecer la salud cardiovascular utilizando únicamente el propio peso corporal.

Para diseñar una rutina integral de calistenia básica sin requerir equipamiento profesional, los especialistas recomiendan combinar 5 ejercicios fundamentales que activan los principales grupos musculares:

Sentadillas (Cuádriceps y glúteos): Con los pies abiertos al ancho de los hombros, flexiona las rodillas bajando la cadera como si fueras a sentarte en una silla, manteniendo la espalda recta. Flexiones de pecho (Pectoral, hombros y tríceps): Apoya las manos en el suelo en línea con los hombros y baja el pecho de forma controlada. Si estás empezando, puedes apoyar las rodillas para facilitar el movimiento. Zancadas o estocadas (Piernas y estabilidad): Da un paso largo hacia adelante y dobla ambas rodillas a 90 grados, manteniendo el torso erguido antes de regresar a la posición inicial. Plancha abdominal (Core y zona lumbar): Apoya los antebrazos y las puntas de los pies en el piso, manteniendo el cuerpo en una línea recta horizontal para fortalecer la zona media. Jumping Jacks o Saltos de tijera (Cardio y resistencia): Salta abriendo piernas y brazos al mismo tiempo y regresa a la posición inicial a un ritmo constante para elevar la frecuencia cardíaca.

Para obtener resultados visibles y ponerse en forma, se aconseja realizar cada ejercicio en un formato de circuito (de 10 a 15 repeticiones por ejercicio o 30 segundos de trabajo), completando entre 3 y 4 series en total. Reservar un espacio cómodo en el hogar, mantener una correcta hidratación y cuidar la técnica de cada movimiento te permitirá construir una rutina sólida, demostrando que la constancia personal es más que suficiente para alcanzar un excelente estado físico.

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